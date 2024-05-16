Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan AKP Grubuna 'yeni anayasa' ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında partileri ziyaret etmeye devam ediyor. Kurtulmuş’un bugünkü durağı AKP grubu oldu.

Kurtulmuş, ziyaretlerine CHP’den başlamış ardından İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi ve MHP liderlerini de ziyaret etmişti.

AKP'Lİ GÜLER'DEN AÇIKLAMA

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Kurtulmuş'un ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Mutlaka yeni dönemde sivil demokratik, çoğulcu ve katılımcı bir anayasa mutlaka Meclis'imizin milletimize hediye etmesini ifade etmek isterim. Değerli başkanımıza her konuda destek vereceğimize en yüksek düzeyde katkı sağlayacağımızı ifade ettim. Ülkemiz Avrupa'nın, Doğu'nun Afrika'nın Asya'nın her gün değişen küresel sistemde bugün yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Vesayet anlayışının her maddeye sinmiş kurallarını taşıyan 82 Anayasa'sından kurtulmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Güler, konuşmasına şöyle devam etti:

"İş kanunundan, medeni kanuna diğer farklı alanlardaki kanun düzenlemelerimiz iptal ediliyor. Neden iptal edildiğine baktığımızda, 82 yıllarını yaşatan anayasadan kaynaklandığını görüyoruz. Günümüzün dinamiklerini, aynı zamanda iktisadi koşullarını yaşatacak sivil, çoğulcu bir anayasayı milletimize hediye etmemiz lazım. Kendisinin geçmiş siyasi birikimini ve bu birikimle beraber ülkemizin her kesimiyle oluşturduğu yakın diyalogu fırsata çeviririz"

'TARTIŞMALAR TÜRKİYE SİYASETİNE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNACAK'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise ziyarete ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"TBMM'de grubu bulunan 6 siyasi partimizle gerçekleştirdiğimiz anayasa süreciyle ilgili son adımını bugün burada AK Parti grup başkanı ve arkadaşlarımızla son buldu. Türkiye'nin 4 bir tarafında herkesin sürece katkı sunmasını tercih edeceğiz. Bu sürecin oldukça zor olduğunu ben de biliyorum.

Yöntemin bile nasıl olacağını karşılıklı müzakereler yaparak şeffaf bir şekilde süreci yürütmeye gayret göstereceğiz. Önümüzdeki yasama süreci başladığında bu sürecin içeriğine yönelik görüşmeler başlayabilir.

Bu anayasa meselesinin hiçbir siyasi tartışmanın konusu haline getirilmemeli. Burada samimi olmak, niyet okumaktan vazgeçmek, her şeyi milletin içinde söylemek en önemli konulardan biridir.

Anayasa yapmak gibi oldukça zor, milletin içinde olacağı sürecin sağlıklı bir şekilde yönetmek için diyalog zeminin sağlam bir zeminde oluşması gerekir. Müzakere ikliminin oluşması son derece önemlidir. TBMM anayasa yapma ya da yeni anayasa çalışmalarını yapma yetkisine sahiptir ve Türkiye'de anayasa yapma bakımından TBMM dışında başka bir yetki yoktur.

Buna oldukça dikkat etmek gerekir. Tabi bu sürecin zaman alacağını, tartışma sürecinin yaşanacağını biliyoruz. Bu tartışmaların bile Türkiye'nin siyasetine önemli katkıları olacaktır."