MEB'den MESEM kararı: 8 bin 406 işletmenin sözleşmesi feshedildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin staj yaptığı ya da mesleki beceri kazandığı 94 bin 301 MESEM'e(Mesleki Eğitim Merkezi) yönelik denetimlerde, iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmayan 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesini feshetti.

MEB ile paylaşılan raporlar neticesinde yapılan incelemelerde 94 bin 301 işletmeye yönelik meslek birlikleriyle denetim yapıldı. Çalışma sonucunda bugüne kadar bu işletmelerden iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmayan 8 bin 406'sının sözleşmesi feshedildi.

Bu işletmelere, gerekli koşullar sağlanana kadar staj ya da beceri eğitimleri için öğrenci gönderilmeyecek. Sözleşmesi feshedilen iş yerlerindeki öğrenciler, yeni işletmelerde eğitimlerine devam edecek.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin iş cinayetleri raporuna göre, MESEM'lerde 2023 yılında 14 yaş ve altı 22 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 32 çocuk işçi hayatını kaybetmişti.

2024 yılında ise Arda Tombul, çalıştığı MESEM'de kafası iş makinasına sıkıştığı için, 17 yaşındaki Murat Can Eryılmaz ise çalıştığı inşaatın 8. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

18 yaşındaki Beyzanur Hatmorioğlu'nun ise yine çalıştığı MESEM'de vücudunun yüzde 80'i yanmıştı.

GENELGE YAYINLANMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 2 Şubat 2024'te yayımlanan "Mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği" konulu genelge kapsamında, mesleki eğitimdeki öğrencilerin beceri eğitimleri aldığı işletmelere yönelik denetimlerin artırılması ve eğitimlerin yoğunlaştırılmasına ilişkin yeni kararlar yürürlüğe girmişti.

Aynı mevzuat hükümleri gereği, mesleki eğitimde "iş sağlığı ve güvenliği" açısından şartları uygun olmayanlarla sözleşmelerin feshedilmesi, bu iş yerlerine öğrenci gönderilmemesi, denetimlere meslek birlikleri ile eğitim müfettişlerinin de katılması istenmişti.

Bakanlığın 81 valiliğe gönderdiği genelge hükümleri doğrultusunda, şubatta il istihdam ve mesleki eğitim kurulları acil gündemle valilik bünyesinde toplanmıştı.

Toplantılar neticesinde MEB ile paylaşılan raporlara göre, 94 bin 301 işletmeye yönelik meslek birlikleriyle denetimler yürütüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem