Salgın hastalık alarma geçirdi: Son 3 haftada hızla yayıldı

Uganda’da ortaya çıkan salgında, hastalığa yakalananların son 3 haftada sayısı 7 bin 500’ü aştı.

Uganda Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada "kırmızı göz" (konjonktivit) hastalığına yakalananların sayısının son 3 haftada 954'ten 7 bin 596'ya çıktığını duyurdu.

Vakaların daha çok hapishane, okul ve sağlık merkezlerinde artış gösterdiği bildirilirken, Kampala, Arua, Mbale ve Kagadi gibi bölgelerde yoğunlaştığı belirtildi.

Uzmanlar, "kırmızı göz" hastalığının fabrika, çarşı, pazar ve plazalar gibi ortamlarda ve yoğun nüfuslu şehirlerde hızla yayıldığına işaret ederek, uyarılarda bulundu.

SİYAH GÖZLÜK TAKMALARI ÖNERİLDİ

Kırmızı göz hastalığına yakalananlara siyah gözlük takmaları tavsiye edilirken, hastalığa yakalananların yataklarını ve kullandıkları eşyaları ayırmaları gerektiği vurgulandı.

KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivit, gözün beyaz ve şeffaf bölümünü ve göz kapaklarının içini kapsayan tabakanın (konjonktivanın) enfeksiyon veya alerjiden kaynaklı iltihaplanmasıdır. Gözlerin kırmızı ve şiş (iltihaplı) ve akıntılı olması konjonktivitn en tipik belirtileridir.