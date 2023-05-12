Mayıs ayı "Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 449 milyon lira Evde Bakım Yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Mayıs ayı "Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı

Yanık, yazılı açıklamasında, 2006'da başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini anımsattı.

Bakan Yanık, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımının 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 449 milyon lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 569 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Kabuklarını çöpe atmayın! Balla karıştırıp içilirse o derdi önlüyor Kabuklarını çöpe atmayın! Balla karıştırıp içilirse o derdi önlüyor
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'seçim' kararı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'seçim' kararı
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı: 'Yeşil şapkalı genç' her şeyi anlattı
Eski paylaşımları ortaya çıktı: Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı
Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor
Sibel Kekilli'nin son hali görenleri şaşırttı Sibel Kekilli'nin son hali görenleri şaşırttı
İYİ Parti, kadrolarını tanıttı: İşte Akşener'in A Takımı İYİ Parti, kadrolarını tanıttı: İşte Akşener'in A Takımı