Mayıs ayı "Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı

Yanık, yazılı açıklamasında, 2006'da başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini anımsattı.

Bakan Yanık, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımının 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 449 milyon lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 569 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem