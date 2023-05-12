Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'seçim' kararı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler çerçevesinde yeni kararını duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. kimlik kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs’ta açık bulundurulacaktır. İşlemler, randevusuz olarak yapılacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem