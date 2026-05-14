Masada Dev Anlaşmalar Var: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev Baş Başa Zirvede

Türkiye ile Kazakistan arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacak kritik ziyaret başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı.

Türk ve Kazak bayraklarıyla donatılan kortej eşliğinde Bağımsızlık Sarayı'na geçen Erdoğan, burada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından askeri törenle karşılandı.

MASADA KRİTİK ANLAŞMALAR VE STRATEJİK KONSEY VAR

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ve tören kıtasının selamlanmasının ardından liderler baş başa zirveye oturdu.

Baş başa gerçekleştirilecek görüşmenin hemen ardından iki lider, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık edecek.

İki ülke arasında savunma, ticaret, sanayi ve eğitim alanlarında yeni iş birliklerinin kapısını açacak çok sayıda ikili anlaşmaya imza atılması bekleniyor. Anlaşmaların ardından Erdoğan ve Tokayev ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ASTANA'YA ÜST DÜZEY ÇIKARMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan temaslarına kabine ve bürokrasiden çok güçlü bir heyet eşlik ediyor. Törende hazır bulunan heyette, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat yer aldı.

Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Türk devletleri arasındaki entegrasyonu güçlendirecek bu kritik zirve için Astana'da bulunuyor.

Kaynak: AA