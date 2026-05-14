Masada Dev Anlaşmalar Var: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev Baş Başa Zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik ortaklığı güçlendirmek üzere gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından askeri törenle karşılandı. Liderler daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye ile Kazakistan arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacak kritik ziyaret başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı.

Masada Dev Anlaşmalar Var: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev Baş Başa Zirvede - Resim : 1

Türk ve Kazak bayraklarıyla donatılan kortej eşliğinde Bağımsızlık Sarayı'na geçen Erdoğan, burada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından askeri törenle karşılandı.

Masada Dev Anlaşmalar Var: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev Baş Başa Zirvede - Resim : 2

MASADA KRİTİK ANLAŞMALAR VE STRATEJİK KONSEY VAR

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ve tören kıtasının selamlanmasının ardından liderler baş başa zirveye oturdu.

Masada Dev Anlaşmalar Var: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev Baş Başa Zirvede - Resim : 3

Baş başa gerçekleştirilecek görüşmenin hemen ardından iki lider, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık edecek.

Masada Dev Anlaşmalar Var: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev Baş Başa Zirvede - Resim : 4

İki ülke arasında savunma, ticaret, sanayi ve eğitim alanlarında yeni iş birliklerinin kapısını açacak çok sayıda ikili anlaşmaya imza atılması bekleniyor. Anlaşmaların ardından Erdoğan ve Tokayev ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Masada Dev Anlaşmalar Var: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev Baş Başa Zirvede - Resim : 5

ASTANA'YA ÜST DÜZEY ÇIKARMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan temaslarına kabine ve bürokrasiden çok güçlü bir heyet eşlik ediyor. Törende hazır bulunan heyette, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat yer aldı.

Masada Dev Anlaşmalar Var: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev Baş Başa Zirvede - Resim : 6

Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Türk devletleri arasındaki entegrasyonu güçlendirecek bu kritik zirve için Astana'da bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Kazakistan Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Pekin'de Kritik Zirve: Türkiye ve Çin'den 'Yeşil ve Dirençli Şehir' Ortaklığı Pekin'de Kritik Zirve: Türkiye ve Çin'den 'Yeşil ve Dirençli Şehir' Ortaklığı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne Operasyon: 60 Gözaltı Kararı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne Operasyon
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia: 'Mutlak Butlan Çıkar, Kılıçdaroğlu Gelir Diye Bekliyordu' Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia
Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme: Özkan Yalım'ın İfadeleri Dosyaya Girdi Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme
21 İlde Eş Zamanlı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı 21 İlde Eş Zamanlı Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne Operasyon: 60 Gözaltı Kararı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne Operasyon
Tarihi Zirvede Şok Sözler: Şi Cinping Trump’ın Yüzüne Söyledi! 'Çatışabiliriz' Şi Cinping Trump’ın Yüzüne Söyledi! 'Çatışabiliriz'