Pekin'de Kritik Zirve: Türkiye ve Çin'den 'Yeşil ve Dirençli Şehir' Ortaklığı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin iklim vizyonu ve deprem sonrası yeniden inşa projeleri küresel finans devlerinin gündemine taşındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'deki resmi temasları kapsamında İpek Yolu Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Jun ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve uluslararası iklim finansmanı imkanları masaya yatırıldı.

DEPREM BÖLGESİ TECRÜBESİ

Görüşmenin ana odak noktalarından birini Türkiye'nin deprem bölgesindeki ihya çalışmaları oluşturdu. Bakan Kurum, "Asrın inşa seferberliği" olarak adlandırılan süreçte edinilen kentsel dönüşüm ve yeniden inşa tecrübelerini Çinli heyetle paylaştı.

Çin temaslarımız kapsamında İpek Yolu Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Jun ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.



“Asrın inşa seferberliği” ile deprem bölgesinde ortaya koyduğumuz yeniden inşa tecrübesini, COP31 vizyonumuzu ve dirençli şehirler hedefimizi ele aldık.… pic.twitter.com/YgaFffvoIQ — Murat KURUM (@murat_kurum) May 14, 2026

Türkiye'nin gelecekteki olası afetlere karşı geliştirdiği "dirençli şehirler" stratejisi, küresel fonların yatırım radarına sokuldu.

COP31 VİZYONU İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) süreci de zirvenin kritik başlıkları arasında yer aldı. Bakan Kurum, sürdürülebilir altyapı projeleri için yeni bir iş birliği perspektifi çizdiklerini belirtti.

Bu kapsamda, iklim finansmanının artırılması, enerji dönüşümünün hızlandırılması ve döngüsel ekonomi modelleri üzerinde ortak çalışmaların derinleştirilmesi kararı alındı.

Kaynak: AA