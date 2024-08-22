Marmaris’te Kaybolan Rus Turist Aranıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesine 11 Ağustos’ta gelen ve 17 Ağustosta kaldığı otelden çıkarak bir daha dönmediği belirtilen Rus turist Natalya Somova için en son görülen yer olan Karya yürüyüş yolunun başlangıç noktasından itibaren 11 kilometrelik alanda başlayan arama çalışmaları ve kamera incelemeleri devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos tarihinde Rusya’nın Moskova şehrinden Marmaris’e tatil için gelen Rus Vatandaşı Natalya Somova’nın 17 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde üzerinde beyaz uzun kollu bir tişört, siyah eşofman, spor ayakkabı ve bej rengi bir sırt çantası ile otelden ayrılması, emniyet ekiplerinin yapmış olduğu kamera kayıtlarının incelenmesi ile tespit edilmişti. İlçedeki tüm güvenlik kameralarını o tarih ve saatten itibaren incelemeye alan Emniyet ve Jandarma ekipleri şahsın en son aynı tarihte İçmeler Mahallesi’nde bulunan Karya yürüyüş yolu güzergahında görüldüğü anlaşıldı.

Yakınlarına telefon mesajı ile Karya yoluna gideceğini söyleyen Somova, 19 Ağustos günü ülkesine dönmedi. Akrabalarına ulaşamayan yakınları Rusya’dan, kadının kaldığı otel ve tur acentesine bildirdi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine yapılan ihbar üzerine ilçedeki tüm kamera kayıtları tarandı. Kamera kayıtlarından 48 yaşındaki kadının 17 Ağustos günü sabah 07.30 civarı İçmeler Mahallesi’nde bulunan Karia yürüyüş yolundan giriş yaptığı tespit edildi. İçmeler Mahallesi’nden Turunç Mahallesi’ne bağlanan Karya yolu 11 kilometre ve farklı patika yollardan oluşuyor.

KAYIP OLDUĞUNUN ANLAŞILDIĞI İLK GECE ÇIKAN FİŞ

Marmaris asayiş büro ekipleri, ilçe Jandarma ekipleri Muğla AFAD merkezi ile koordine olarak AKUT Marmaris, Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri (MABKE), AFAD, Magame Sar ve gönüllü arama ekipleri ile birlikte karanlıkta dağlık alanda arama çalışmalarına başladı. Gece yapılan arama faaliyetinde bulunan bir fişin kadına ait olduğu ailesi tarafından onaylanınca, sabah saatlerinde bölgeye Muğla İl Jandarma Komutanlığı’ndan hassas burunlu iz takip köpekleri sevk edildi. Oldukça sarp ve taşlık olan arazide 3 farklı noktada dronelar uçurularak havadan arama yapılırken, bir ize rastlanamadı. Arazide aramaya çıkan AFAD ekipleri ile Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Turunç Jandarma ekiplerinin de Turunç Mahallesi tarafından çıkış noktalarında kamera kayıtlarını incelemeye devam ettikleri belirtilirken kadının yakınları da Rusya’dan gelerek arama çalışmalarına katıldı.



Rusya Antalya Başkonsolosluğunun ’da yakinen takip ettiği kayıp Rus vatandaşı Natalya Somova ile ilgili Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ‘ İlçe emniyet asayiş ekiplerimiz ve Jandarma ekiplerimiz hem kamera kayıtlarını inceliyor hem de oldukça sarp ve dağlık olan alanda AFAD Muğla ekipleri ve gönüllüler ile birlikte, iz takip köpekleri ve yüksek çözünürlüklü dronlar eşliğinde arama çalışmaları devam ediyor. Amacımız her türlü ihtimali değerlendirerek didik didik tarama yapmak ‘’ dedi.

Kaynak: İHA