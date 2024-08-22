Ankara-Bolu Sınırındaki Orman Yangınıyla İlgili Bir Kişi Gözaltında

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dün otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

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Ankara-Bolu Sınırındaki Orman Yangınıyla İlgili Bir Kişi Gözaltında

Dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

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Bolu Orman yangınları
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