Ankara-Bolu Sınırındaki Orman Yangınıyla İlgili Bir Kişi Gözaltında
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dün otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
Dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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