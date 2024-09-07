Marmaris’te 23 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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Marmaris’te 23 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris'te yasa dışı yollardan lastik bot ile yurt dışına çıkış yapmak için denize açılan ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası yapınca düzensiz göçmenler yardım çağrısı yaptı.

Yardım talebi alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) kurtarılmış ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaynak: İHA

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