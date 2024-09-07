Kuzenler Arasında Bıçaklı Sopalı Borç Kavgası

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Bıçaklı ve sopalı çatışmada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kuzenler Arasında Bıçaklı Sopalı Borç Kavgası

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, amca çocukları arasında borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Olay, Barış Bulvarı'nda meydana geldi ve M.Y. (24), İ.Y. (35), V.Y. (25) adlı üç kardeş ile F.Y. (35) ve T.Y. (41) olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi ve Diyarbakır’daki hastanelerde tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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