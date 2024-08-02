Marmaris Belediyesi'nde Yeni Müdürlük

Marmaris Belediyesi’nde Sağlık İşleri Müdürlüğü kuruldu. Önceden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmaları artık Sağlık İşleri Müdürlüğü sürdürecek.

Son Güncelleme:
Marmaris Belediyesi'nde Yeni Müdürlük

Marmaris Belediyesi’nde Sağlık İşleri Müdürlüğü kuruldu. Önceden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmaları artık Sağlık İşleri Müdürlüğü sürdürecek.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hizmetlerin daha sağlıklı yapılması, çalışmaların daha verimli yürütülmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye tarafından veterinerlik, şehit aileleri ve gazi hizmetleri, cenaze hizmetleri, kadın danışma ve aile merkezi, sosyal hizmet ve yardım birimlerinin bağlandığı Sağlık İşleri Müdürlüğü kuruldu. Müdürlüğün kurulmasıyla ilgili karar son yapılan Belediye Meclis Toplantısı’nda alındı. Müdür vekilliğine Nurcan Balan Kahraman atandı. Daha önce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü altında yürütülen çalışmalar artık Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi
Yarın Yola Çıkacaklar Dikkat! Bu Yollar Trafiğe Kapalı Olacak Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak
Özgür Özel, Fenerbahçe Şampiyon Olunca Yapacağı İlk Şeyi Açıkladı Özgür Özel, Fenerbahçe Şampiyon Olunca Yapacağı İlk Şeyi Açıkladı
Burdur'da Yaşayan Filistinli Kadın Suikasta Uğrayan Heniyye'yi Anlattı Burdur'da Yaşayan Filistinli Kadın Suikasta Uğrayan Heniyye'yi Anlattı
ÇOK OKUNANLAR
Kapısından Geçenlerin Hayatı Kurtuluyor! Türkiye'nin En İyi 5 Fen Lisesi Belli Oldu Kapısından Geçenlerin Hayatı Kurtuluyor! Türkiye'nin En İyi 5 Fen Lisesi Belli Oldu
Erdoğan Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yapıp Sildi Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yapıp Sildi
İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal! AYM Paylaşımı Sildi, Siteye Ulaşılamıyor AYM'den İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal
Milyonlarca Kişi Nüfus Müdürlüğü'ne Gitmek Zorunda: Yaptırmayana Çok Ağır Ceza Verilecek Milyonlarca Kişi Nüfus Müdürlüğü'ne Gitmek Zorunda: Yaptırmayana Çok Ağır Ceza Verilecek
TRT'de Filenin Sultanları Krizi! Spikerler Birbirine Girdi TRT'de Filenin Sultanları Krizi! Spikerler Birbirine Girdi