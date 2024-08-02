Marmaris Belediyesi'nde Yeni Müdürlük

Marmaris Belediyesi’nde Sağlık İşleri Müdürlüğü kuruldu. Önceden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmaları artık Sağlık İşleri Müdürlüğü sürdürecek.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hizmetlerin daha sağlıklı yapılması, çalışmaların daha verimli yürütülmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye tarafından veterinerlik, şehit aileleri ve gazi hizmetleri, cenaze hizmetleri, kadın danışma ve aile merkezi, sosyal hizmet ve yardım birimlerinin bağlandığı Sağlık İşleri Müdürlüğü kuruldu. Müdürlüğün kurulmasıyla ilgili karar son yapılan Belediye Meclis Toplantısı’nda alındı. Müdür vekilliğine Nurcan Balan Kahraman atandı. Daha önce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü altında yürütülen çalışmalar artık Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA