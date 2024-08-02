Yarın Yola Çıkacaklar Dikkat! Bu Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Yarın Yola Çıkacaklar Dikkat! Bu Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak olan 2024 Turkcell Süper Kupa maçı yarın saat 21.45'de Atatürk Olimpiyat Stad'ında oynanacak. Maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafiğe kapalı olacak yollar ve taraftarların yoğun kullanacağı güzergahlara ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "TEM kuzey yan yol 900 metre yol kavşağı ve 900 metrelik yol, TEM kuzey yan yol İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu kavşağı ile İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu, Tuna Caddesi ile 13. Sokak kavşağı, İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü ve metro üst geçidi, Olimpiyat Stadı Yolu metro istasyonu ayrımı, P23 otopark ayrımı, tünel girişi ayrımı, P5-P6-P7-P8-P9-P10 otoparkları ayrımı ile 900 metre yol sonu ayrımları ve Olimpiyat Stadı yolundan 900 metre yol sonuna bağlantı kavşağı, 900 metre yol sonundan Olimpiyat Stadı'na bağlantı yolu, Olimpiyat Stadı yolu P20–P21 otopark ayrımları, Olimpiyat Stadı yolu P24 otopark ayrımları, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401. Sokak, 2745. Sokak, 2746. Sokak, stat yanı Başakşehir Köprüsü, TEM-(E80) kuzey yan yol (Masko-Bayramtepe Köprüsü arası), Olimpiyat Stadı yolu TEM-(E80) kuzey yan yol ile Nidapark Sitesi arası trafiğe kapatılacak" denildi. Kapatılacak yolların haricinde Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının geçiş güzergahlarının da belirtildiği açıklamada, "Galatasaray taraftarı, TEM ve Basın Ekspres, TEM Kuzey Yan Yol'u, Beşiktaş taraftarları ise Kuzey Marmara Otoyolu, Eski Edirne Asfaltı, Rıfat Ilgaz Caddesi, Olimpiyat Stadı yolunu kullanarak stadyuma gidecek. Taksiler ise Galatasaray taraftarları için TEM, TEM Kuzey Yanyol, Beşiktaş taraftarları için Kuzey Marmara Otoyolu, Eski Edirne Asfaltı, Rıfat Ilgaz Caddesi, Olimpiyat Stadı yolu güzergahlarını kullanacak" ifadeleri kullandı.

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Kaynak: DHA

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