Marmara’daki Tanker Faciasında İkinci Kaptan Tutuklandı

Marmara Denizi’nde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında demirli bulunan bir tankerde meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin de yaralandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturmada geminin ikinci kaptanı tutuklandı.

Olay dün saat 17.30 civarında, ayçiçek yağı yüklü Panama bayraklı “GT 6680 NT 2410 Swanlake” adlı tankerde yaşandı. Zehirlenme vakasında bir mürettebat hayatını kaybederken, iki kişi yaralı olarak kurtuldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ikinci kaptan, işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Kaptan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli gemide zehirlenme ihbarı alınması üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup ilk belirlemelere göre Yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralanmış olduğu belirlenmiştir. Ölen vatandaşın ölü muayene ve otopsi işlemi tamamlanmıştır. Gemide yapılan ilk incelemede slop tankındaki gaz oranının maksimum seviyeye çıkması üzerine ölen ve yaralanan gemi personelinin tedbirsiz şekilde tanka girmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği tespit edilmiştir. Sorumlu olduğu alınan bilirkişi raporunda tespit edilen gemi 2. Kaptanı gözaltına alınmış Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Olayda ölen ve yaralananlar ile sorumluluğu bulunan kişilerin yabancı ülke vatandaşları olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usuli işlemler gözetilerek titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Marmara Denizi
