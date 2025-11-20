Beykoz’da Korkutan Görüntüler! 2 Bina Mühürlendi

Beykoz’da 3 katlı iki bina, duvarlarında oluşan belirgin çatlaklar nedeniyle acil olarak boşaltıldı. İnceleme yapan belediye ekipleri, güvenlik riski gerekçesiyle binaların mühürlenmesine karar verdi.

Beykoz’da Korkutan Görüntüler! 2 Bina Mühürlendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beykoz Çubuklu Mahallesi’nde 18 Kasım günü Torun Sokak’ta, 3’er katlı iki binanın zemininde ve duvarlarında ciddi çatlaklar oluştu.

Durumu fark eden bina sakinleri, polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, inceleme sonrası binaların derhal mühürlenmesine karar verdi.

Beykoz’da Korkutan Görüntüler! 2 Bina Mühürlendi - Resim : 1

3 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

İçeride bulunan 3 aile, panik içinde eşyalarını toplamaya çalışırken, bazı eşyaların çatlak duvarlardan düşme riskiyle karşı karşıya olduğu görüldü.

Beykoz’da Korkutan Görüntüler! 2 Bina Mühürlendi - Resim : 2

Tahliye edilen 3 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Binalarla ilgili detaylı teknik incelemenin belediye ekipleri tarafından yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Beykoz
4 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu! Alzheimer Hastası Ölü Bulundu 4 Gündür Aranıyordu! Alzheimer Hastası Ölü Bulundu
18 Yıl Önce Çöpte Ölü Bulunan Bebekle İlgili Yeni Detaylar! Annesi Ünlü İŞ Kadını Çıktı 18 Yıl Önce Çöpte Ölü Bulunan Bebekle İlgili Yeni Detaylar! Annesi Ünlü İŞ Kadını Çıktı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den İmralı Kararı! 'Üye Vermeyi Doğru Bulmuyoruz' CHP'den Flaş İmralı Kararı!
CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Bursa’da Akılalmaz Olay: Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada
MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu
Karar Çıktı! Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor