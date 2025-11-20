Beykoz’da Korkutan Görüntüler! 2 Bina Mühürlendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beykoz Çubuklu Mahallesi’nde 18 Kasım günü Torun Sokak’ta, 3’er katlı iki binanın zemininde ve duvarlarında ciddi çatlaklar oluştu.

Durumu fark eden bina sakinleri, polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, inceleme sonrası binaların derhal mühürlenmesine karar verdi.





3 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

İçeride bulunan 3 aile, panik içinde eşyalarını toplamaya çalışırken, bazı eşyaların çatlak duvarlardan düşme riskiyle karşı karşıya olduğu görüldü.

Tahliye edilen 3 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Binalarla ilgili detaylı teknik incelemenin belediye ekipleri tarafından yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA