4 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu! Alzheimer Hastası Ölü Bulundu

Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde yaşayan 93 yaşındaki Ali Ateş, 17 Kasım sabahı “Bakkala gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Uzun süre geri dönmeyen yaşlı adamı merak eden eşi Şadiye Ateş, durumu çocuklarına iletti. Aile daha sonra polis merkezine başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve Ali Ateş’in en son Döşeme Mahallesi’ndeki boş bir araziye doğru yürüdüğünü belirledi. Yapılan aramalar sonucunda ekipler, yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.

Ali Ateş’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA