Marmara Denizi'nde Şiddetli Poyraz

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz, deniz ulaşımını vurdu. Deniz dibindeki kızıl yosunlar kıyıya sürüklendi, sahiller kızıla boyandı.

Marmara Denizi'nde Şiddetli Poyraz

Şiddetli rüzgâr nedeniyle dalgaların kıyıya taşıdığı yosunlar ilginç görüntüler oluştururken, fırtına deniz trafiğini de olumsuz etkiledi. Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kalırken, balıkçı tekneleri de limana sığındı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini bir süre daha sürdüreceğini bildirerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İHA

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