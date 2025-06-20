Marmara Denizi'nde Deprem
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 22.41'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 20, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/OP2tJGoo5E
20.06.2025, 22:41:42 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 8.7 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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