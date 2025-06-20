Marmara Denizi'nde Deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Marmara Denizi'nde Deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 22.41'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.7 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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