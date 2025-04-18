Markette Yürekler Ağza Geldi! Küçük Çocuk Ölümden Döndü

Şanlıurfa'da bir markette panik dolu anlar yaşandı. Boğazına yabancı cisim kaçan küçük çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Son Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Yenişehir Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir markette küçük çocuğun boğazına yabancı madde kaçtı.

MARKET ÇALIŞANI KURTARDI

Durumu fark eden market çalışanı İbrahim Halil Badıllı, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Küçük çocuk, soluk borusuna kaçan cismin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Şanlıurfa
Son Güncelleme:
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Sahte Plaka Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı Sahte Plaka Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor
Karabük'te 2 Operasyon, 1 Tutuklama Karabük'te 2 Operasyon, 1 Tutuklama
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor Emekli ve Memur Maaşlarına Yeni Düzenleme! SSK, Bağ-Kur Emeklileri Dikkat Tümden Değişiyor
İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor! Avrupa Bu Fiyatları Konuşuyor İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor
Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun
Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı
TasteAtlas, Dünyanın En İyi 50 Salatasını Açıkladı! Türk Mutfağından da 4 Lezzet Listeye Girdi İşte En İyi 50 Salata! Türk Mutfağından 4 Lezzet Var