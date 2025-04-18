Markette Yürekler Ağza Geldi! Küçük Çocuk Ölümden Döndü
Şanlıurfa'da bir markette panik dolu anlar yaşandı. Boğazına yabancı cisim kaçan küçük çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Yenişehir Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir markette küçük çocuğun boğazına yabancı madde kaçtı.
MARKET ÇALIŞANI KURTARDI
Durumu fark eden market çalışanı İbrahim Halil Badıllı, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Küçük çocuk, soluk borusuna kaçan cismin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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