Mardin'de servis aracı devrildi: 6 ölü, 5 yaralı

Mardin'de sabah saatlerinde seyir halindeki bir servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Servisin Valilik ve üniversite çalışanlarını taşıdığı belirtildi.

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Mardin'de servis aracı devrildi: 6 ölü, 5 yaralı

Mardin'de servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Servisin valilik ve üniversite çalışanlarını taşıdığı öğrenildi.

 Serviste valilik ve üniversite çalışanlarının olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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