Mansur Yavaş ve Ankara'nın CHP'li başkanları, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara'da açık ara farkla kazanan CHP'li Mansur Yavaş, diğer kazanan ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mansur Yavaş ve Ankara'nın CHP'li başkanları, Anıtkabir'i ziyaret etti

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş ve yeni seçilen CHP'li ilçe belediye başkanları, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yavaş, beraberindeki belediye başkanlarıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesinin önüne geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yavaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, sizin öncülüğünüzde, milletimizin topyekun en büyük eseri olan Cumhuriyet'imizin ana karargahı başkentte, yine milletimizin takdiriyle ikinci kez belediye başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim. Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim. Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim."

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