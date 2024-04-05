Özgür Demirtaş ile Buket Aydın arasında 'Ekrem İmamoğlu' tartışması: Altı üstü kıytırık bir spikersin

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu küçümseyen bir paylaşım yapan sunucu Buket Aydın'a tepki gösterdi.

Buket Aydın'ın sözlerini "Altı üstü kıytırık bir spikersin" şeklinde eleştirdi ve İmamoğlu'nu milyonlarca insanın oyunu almış biri olarak savundu. Demirtaş, Aydın'ın İmamoğlu hakkındaki sözlerine karşı çıkarak, "Milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamazsın" dedi.

Buket Aydın'ın sözleri, Ekrem İmamoğlu'nu sadece bir belediye başkanı olarak gördüğünü belirtmesiyle tepki çekmişti. Demirtaş'ın yanıtıyla bu konu daha da geniş bir tartışma haline geldi.

BUKET AYDIN’IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Buket Aydın, “Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli ve değerli biri? Ekrem İmamoğlu kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani bir belediye başkanı” ifadelerini kullanmıştı.

Aydın şunları söylemişti: “Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli ve değerli biri? Ekrem İmamoğlu kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani bir belediye başkanı.”

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN YANITI

Demirtaş yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Altı üstü kıytırık bir spikersin. Sen kim oluyorsun da MİLYONLARCA insanın oyunu almış bir insana karşı böyle konuşuyorsun? Kredi kartının limiti bitecek diye ödü kopan bir insansın. Milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamazsın.”

Önceki tartışmada ise Buket Aydın ile Özgür Demirtaş arasında 'hesabı erkek' ödemeli mevzusu üzerinden polemik yaşanmıştı ve bu tartışmaya sanatçı Şahan Gökbakar da katılmıştı.