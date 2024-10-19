Manisa’da Saka Avlayan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı ve Para Cezası Verildi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde tuzak kurarak saka kuşu avlayan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıslara 229 bin 832 TL idari para cezası uygulandı.

Son Güncelleme:
Manisa’da Saka Avlayan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı ve Para Cezası Verildi

Kırkağaç ilçesine bağlı Şair Eşref Mahallesi ova mevkiinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, O.T., F.G., İ.Ş. ve H.Ş. isimli şahısların tuzak kurmak suretiyle saka cinsi kuş yakaladıklarını belirledi. Bölgeye giden ekipler, 22 adet saka cinsi kuş, 3 adet ağ tuzağı, 4 adet kafes ve 5 adet ses cihazı ele geçirdi. Adı geçen şahıslara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 229 bin 832 TL idari para cezası uygulanırken, saka kuşları tekrar doğal ortamına salındı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Devam Ediyor 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Devam Ediyor
Gölbaşı’nda Muhtarlar Günü Kutlaması Yapıldı Gölbaşı’nda Muhtarlar Günü Kutlaması Yapıldı
Muza Karanfil Batırıp Kaynatın O Sorunu Tamamen Yok Ediyor Muza Karanfil Batırıp Kaynatın O Sorunu Tamamen Yok Ediyor
Bakanlığın Listesinde Süt Ürünlerinde Kullanıldığı Ortaya Çıkmıştı: Peki Natamisin Nedir? Ne İşe Yarar? Bakanlığın Listesinde Süt Ürünlerinde Kullanıldığı Ortaya Çıkmıştı: Peki Natamisin Nedir?