Manisa'da Korkunç Kaza! İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde E-96 Karayolu Karayolu üzerinde bulunan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarındaki üst geçitte trafik kazası meydana geldi. Bir fabrikadan İzmir yönünden Turgutlu istikametine işçi taşıyan Turan U. idaresindeki servis aracı, aynı yönde seyir halindeki Çetin V. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

22 KİŞİ YARALANDI

Kazada 22 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda 112 acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçi servisindeki bazı yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Ege Umut Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA