Manisa'da İnfial Yaratan Görüntüler... Fail Erkekten Sokak Ortasında Demir Sopalı Şiddet

Manisa'da Yılmaz Akman adlı erkeğin dini nikahlı birlikte yaşadığı Sude Naz A.'yı sokak ortasında şiddete maruz bıraktığı görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü erkek şiddeti sonrası harekete geçen emniyet fail erkeği gözaltına aldı. Akman çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken kadının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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Manisa'da İnfial Yaratan Görüntüler... Fail Erkekten Sokak Ortasında Demir Sopalı Şiddet

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Yılmaz Akman adlı erkek dini nikahla birlikte yaşadığı 19 yaşındaki Sude Naz A.’yı sokak ortasında darbetti. Saldırdığı kadını yere düşüren Akman, kadına yerde demir sopayla şiddet uygulamaya devam etti. Dini nikahlı çiftin 3 yaşındaki çocuğunun da şahit olduğu anlara ise çevredekiler önce tepkisiz kaldı sonrasında bir kişinin müdahalesi sonrası esnaf da harekete geçti.

İNFİALE NEDEN OLAN GÖRÜNTÜLER EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kadının maruz bırakıldığı şiddet görüntüleri sosyal medyada infiale neden oldu. Manisa'daki erkek şiddetine tepkilerin çığ gibi büyümesi sonrası Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de soruşturma başlattı.

FAİL ERKEK TUTUKLANDI

Ekiplerce yakalanan Yılmaz A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Yılmaz A. eşini sokakta darbeden kişi, gözaltına alındı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sude Naz A. ile çocuğunun durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

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Manisa Kadına Şiddet
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