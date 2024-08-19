19 Yaşındaki Genç Uyuşturucu Bağımlısı Babasını Bıçakladı: Anneme ve Ablama Şiddet Uyguluyordu

Dün gece Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde, uyuşturucu bağımlısı olan M.U. (53) evlerinde eşi F.U.'nun (36) üzerine yürüdü. Bu sırada çiftin kızları T.U. (20) babasının annesine zarar vermemesi için biber gazı sıktı. Oğulları A.U. (19) da babasını alıp yatak odasına götürdü. F.U. KADES uygulamasına basıp polisten yardım istedi. F.U. eve giden polislere de eşi ile ağız tartışması yaşadığını ve şikayetçi olmadığını söyledi.

Tutanak tutan polis evden ayrıldıktan bir süre sonra gece yarısı baba-oğul arasında tartışma çıktı. A.U. tartışma sırasında babası M.U.'yu sırtından bıçakladı. Ev sakinleri feryat üzerine odaya koştuklarında M.U.'yu yaralı halde buldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan M.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

GENCİN BEYNİNDE KİST VAR

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına A.U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Anne F.U. eşinin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve oğlu A.U.'nun da beyninde kist bulunduğu ve sağ kolundan yüzde 54 fiziksel engelli olduğunu söyledi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.U., babasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu, annesine ve kız kardeşine kötü davrandığını söyledi. A.U. mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA