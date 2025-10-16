Manisa’da Fuhuş Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı, 1 Kadın Sınır Dışı Edildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde fuhuş operasyonu! 3 bin 500 TL karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edilen kişi tutuklandı, yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı ediliyor.

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu bir kadın yakalanırken, fuhşa aracılık ettiği belirlenen bir kişi tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapan, yer temin eden ve aracılık eden kişilere yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında K.T. (37) isimli şahsın, Kocaçeşme Mahallesi’ndeki bir adreste 3 bin 500 TL karşılığında fuhuş yaptırdığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında, Özbekistan uyruklu M.A.K. (49) isimli kadın ile şüpheli K.T. gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilerek sınır dışı edilmek üzere işlemleri başlatıldı. K.T. ise “fuhşa aracılık etme, yer temini ve zorlama” suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

