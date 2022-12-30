Manavgat orman yangını davasında karar: 7 yıl hapis ve beraat

Antalya Manavgat'ta 2021'de çıkan orman yangınına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, olay tarihinde 12 yaşında olan M.T.A. adlı çocuğu 'kasten orman yakma' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Son Güncelleme:
Manavgat orman yangını davasında karar: 7 yıl hapis ve beraat

 Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yargını nedeniyle iki çocuğun yargılandığı davada karar çıktı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre olay tarihinde 12 yaşında olan M.A.T. ceza alırken, ifadesi üzerine azmettirmek suçundan tutuklanan ve 4 ay cezaevinde kalan 16 yaşındaki C.Y. ise suçu işlemediği gerekçesiyle beraat etti.

Türkiye'de 2021 yaz aylarına, başta Antalya ve Muğla olmak üzere birçok kentte çıkan ve 203 bin hektar ormanı kül eden yangınlar damgasını vurmuştu. Bu yangınlardan biri de Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde çıkmıştı. Yangın sonucunda 4 hektarlık alan zarar görmüştü. Yangın nedeniyle "terör" iddiaları da ortaya atılmıştı.

Soruşturma kapsamında 3 Ağustos 2021 tarihinde 16 yaşındaki C.Y. tutuklanmıştı. Yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 yaşındaki M.A.T. ise hakkında eğitim tedbiri uygulanması ve devlet yurduna yerleştirilmesi kararıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, ormanı yakan kişinin M.A.T. olduğu, talimatı veren kişinin ise C.Y. olduğu iddia edilmişti.

Çocuk mahkemesi sıfatıyla dava Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Aralık 2021’de görülmüştü. C.Y. bu duruşmanın ardından tahliye edilmişti.

7 YIL HAPİS CEZASI

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Aralık 2022'de yargılamayı tamamladı. Çocuk M.T.A. kasten orman yakma suçundan önce 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ardından mahkeme, iyi hal indirimiyle birlikte cezayı 7 yıl hapis cezasına düşürdü. Ayrıca çocuğa 120 bin TL adli para cezası verildi.

4 AY TUTUKLU KALDI, BERAAT ETTİ 

Mahkeme, dava kapsamında 4 ay tutuklu kalan C.Y'nin ise beraatine hükmetti. Kararda, suça sürüklenen çocuğun kasten orman yakma suçundan cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil tespit edilemediği ve atılı suçların çocuk tarafından işlendiğinin sabit olmadığı ifade edildi.

Mahkeme, beraat eden çocuğun tutuklulukta geçirdiği sürelere karşı tazminat davası açabileceğini de belirtti.

AVUKAT ERTUĞRUL: ÇOCUK OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Beraat eden C.Y'nin avukatı Enes Ertuğrul İnal yaptığı açıklamada, müvekkilinin o dönem hedef gösterildiğini belirterek, bu nedenle okulu bırakmak zorunda kaldığını anlattı. İnal, müvekkilim o dönem 16 yaşındaydı ve lise 2'ye gidiyordu. Tutuklanmasıyla eğitimi yarıda kaldı. Tahliye olunca okula devam etmek istedi. Ancak okul yönetimi tarafından başka okula nakil yapması, kendisinin istenmediği, yoksa devamsızlıktan kalacağı yönünde baskılar yapıldı. Çocuk da okulu bırakmak zorunda kaldı. Şimdi bu yıl açık liseye başladı" dedi. 

Son Güncelleme:
Memura tokat atan gümrük bölge müdür vekili görevden alındı Güncel 30 Aralık 2022 21:56
EPDK'dan ocak ayına ilişkin elektrik tarifeleri Güncel 30 Aralık 2022 21:43
Rekabet Kurumu'ndan 17 firmaya soruşturma Güncel 30 Aralık 2022 21:25
Babacan'dan Karamollaoğlu'na ziyaret Siyaset 30 Aralık 2022 21:07
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve memur maaş zammı için oran verildi: İşte 2023'te beklenen yeni maaşlar! Emekli ve memur maaş zammı için oran verildi: İşte 2023'te beklenen yeni maaşlar!
Ekonomist Selçuk Geçer, doların zirve yapacağı tarihi açıkladı: Kimse bu rakamı beklemiyordu! Ekonomist Selçuk Geçer, doların zirve yapacağı tarihi açıkladı
Mersin'de 6 yaşındaki çocuk, köy imamı, akrabaları ve komşusu tarafından istismar edildi Mersin'de 6 yaşındaki çocuk, köy imamı, akrabaları ve komşusu tarafından istismar edildi
Kimlik, ehliyet, pasaport ücretlerine büyük zam: İşte yeni fiyatlar! Kimlik, ehliyet, pasaport ücretlerine büyük zam: İşte yeni fiyatlar!
Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu! Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu!