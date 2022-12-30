Memura tokat atan gümrük bölge müdür vekili görevden alındı

Vergi mükelleflerinin katıldığı toplantıda bir gümrük muhafaza memuruna tokat atan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevden alındı.

Memura tokat atan gümrük bölge müdür vekili görevden alındı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda gümrükte görevli memura tokat atan ve açığa alınan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen idari tahkikat sonucu görevden alındı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır" denildi.

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