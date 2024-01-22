Makine mühendislerinden ücret talebi: 'İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret talep ediyoruz'

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Gebze Temsilciliği üyesi mühendis Caner Okan Avşar, MMO'nun 2024 yılı brüt asgari ücreti açıklamamasına tepki göstererek change.org'da imza kampanyası başlattı. 2024 yılı brüt asgari ücretin en az 45 bin 900 TL olarak açıklamasını isteyen Avşar, ülke genelindeki makine mühendisi meslektaşlarından da destek bekliyor.

"BU ÜCRETLERİ KABUL ETMİYORUZ"

Başlattıkları imza kampanyasına destek isteyen Avşar, "Hak ettiğimiz refah payını almak için örgütlü bir şekilde mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Sosyo-ekonomik olarak açlığa ve sefilliğe razı edilmiş bir toplum yaratılmak isteniyor. Biz makine mühendisleri olarak bizleri sermaye sınıfının eline mahkum edilmiş bir grup olmak veya bizleri insanca yaşam koşulları altında bırakan ücretleri kabul etmiyoruz ve bu duruma boyun eğmeyeceğiz. Hakettiğimiz insanca yaşam koşullarına sahip olana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda tüm yurttaşlarımızı başlatmış olduğumuz imza kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Change.org'da başlatılan imza kampanyasında da şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılı 2. Dönem SMM (Serbest Makine Mühendisi) asgari ücreti, Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'nun 21 Temmuz 2023 tarih ve 3335 sayılı kararıyla aylık, brüt, en düşük 23 bin 450 TL olarak açıklanmıştı. Aynı dönem Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu'nun belirlediği brüt ücret ise 33 bin 750 belirlenmişti. Odamızca açıklanan ücretin EMO'nun ücretinin altında kalması kabul edilebilir bir durum olmayıp meslek etiği açısından biz makine mühendislerini ciddi şekilde yaralamıştı. Aynı şekilde, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, 2024 yılı için belirlediği aylık asgari brüt ücreti 45 bin bin 900 TL olarak açıkladı. MMO'nun belirlediği ücretin yine bu ücretin altında kalması bir tarafa, MMO, 2024 yılı en düşük ücreti açıklamadı. Gerekli düzenlemenin yapılması ve Makine Mühendisleri Odası'nın açıklamadığı brüt ücretin asgari 45 bin 900 TL olarak açıklanmasını istiyoruz. Bizleri yaralayan bu duruma ilişkin meslek etiğine uygun yaşanılabilir ücretler noktasında tüm Türkiye'de ücretli çalışan makine mühendislerinin desteğini bekliyoruz."