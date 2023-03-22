Mahsun Kırmızıgül: Muz serasının içinde çoluk çocuk, hamile kadınlar; 44 gündür yaşamaya çalışıyorlar

Sosyal medya hesabından deprem bölgesinden bir çadır serasının videosunu paylaşan sanatçı Mahsun Kırmızıgül, çocuk ve kadınların, yaşlı insanların yer aldığı 200 kişinin 44 gündür burada yaşadığını yazarak, Kızılay ve AFAD'ı göreve çağırdı.

Mahsun Kırmızıgül, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinden video paylaştı. Muz serasından çekilen videoda çok sayıda depremzedenin yerde yattığı görüntüleri yer aldı.

Serada yaşayan depremzede vatandaşların tuvalet, banyo ve çadırlarının olmadığını yazan Kırmızıgül, Kızılay ve AFAD'ı göreve çağırarak, şu ifadeleri yazdı:

"Antakya’nın Samandağ ilçesinde eski bir muz serasının içinde çoluk çocuk, hamile kadınlar ve yaşlı insanlarında olduğu 200 kişi tam 44 gündür yaşamaya çalışıyorlar. Gitttim gördüm ve inanın çok üzüldüm. Tuvaletleri, Banyoları, çadırları yok…Kızılay ve Afad lütfen göreve"