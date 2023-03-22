LeMan'dan kapak: "Muharrem İnce Harikalar Diyarında"

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan ve 'olağanüstü oy' alacağını söyleyen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi kapağına taşıdı.

LeMan'dan kapak: "Muharrem İnce Harikalar Diyarında"

LeMan'ın, kapağında Muharrem İnce’ye yer verdi. Dergide çizilen İnce karikatüründe 'Alice Harikalar Diyarında' kitabına atıf yapıldı.

Dergide İnce’nin “İkinci tura kalınca yüzde 60’la cumhurbaşkanı seçiliyorum” sözleri tiye alınarak “Muharrem İnce Harikalar Diyarında” denildi.

LeMan'dan kapak: "Muharrem İnce Harikalar Diyarında" - Resim : 1

Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya 9 yıl hapis cezası Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya 9 yıl hapis cezası
Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı
Bamya yemeğine lezzet katan tüyo! Çok daha iyi pişiyor Bamya yemeğine lezzet katan tüyo! Çok daha iyi pişiyor
Ergenekon Davası'nın istihbaratçı polis müdürüne 21 yıl 10 ay hapis cezası Ergenekon Davası'nın istihbaratçı polis müdürüne 21 yıl 10 ay hapis cezası
ÇOK OKUNANLAR
2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo 2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo
Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız' Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız'
Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo
Avrasya Araştırma'dan son anket: Tüm hesaplar yeniden yapılacak! Avrasya Araştırma'dan son anket: Tüm hesaplar yeniden yapılacak!
Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali