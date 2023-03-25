Mahkemenin serbest bıraktığı saldırgan yine HDP'ye gitti

HDP’ye saldırıdan sevk edildiği adliyede serbest bırakılan Mehmet Beyazıt, sabah saatlerinde gittiği parti binasının girişini ve kapılarını sprey boyayla boyadıktan sonra ayrıldı.

Mahkemenin serbest bıraktığı saldırgan yine HDP'ye gitti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü’ne 21 Şubat'ta ırkçı saldırı düzenleyen ve 22 Şubat’ta sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan Mehmet Beyazıt, bu sabah saatlerinde gittiği parti binasının kapı ve duvarlarını beyaz sprey boyayla boyadı. Partinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kimsenin olmadığı saatte kapının önüne giden Beyazıt, elindeki sprey boyayla kapı ve duvarları boyadığı görülüyor. Görüntülerde bir müddet partinin bulunduğu sokakta görülen Beyazıt, daha sonra sokaktan ayrılıyor. 

HDP'DEN AÇIKLAMA

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP İstanbul Basın Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “21 Şubat'ta İstanbul il binamıza gelerek saldırıda bulunan Mehmet Beyazıt adlı şahıs, bu sabah saat 8.14'te il binamızda kimse yokken bir kez daha saldırıda bulunmuştur. İlk saldırıdan sonra mahkemece serbest bırakılan şahıs kasıtlı bir şekilde birileri tarafından yönlendirilmektedir. Saldırganın tutuklanması gerekirken, mahkemece serbest bırakılması yaşanabilecek bütün olumsuzlukların ve provokasyonların önünü açmaktadır. Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacağız. Hukuki olarak gereği yapılmalı ve şahıs biran önce gözaltına alınarak tutuklanmalıdır. Hiçbir saldırı karşısında geri adım atmayacağımızın bilinmesini isteriz. Demokratik mücadelemiz devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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