Mahkemeden Martı TAG hakkında emsal karar

Antalya 2. İdare Mahkemesi , Martı firmasına ait TAG'a kesilen korsan taşımacılık cezalarının iptaline karar verdi.

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Mahkemeden Martı TAG hakkında emsal karar

Martı TAG kullanıcısına verilen korsan taşımacılık cezaları, Antalya 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya 2. İdare Mahkemesinin, korsan taşımacılık iddiasıyla Martı TAG kullanıcısına verilen 20 bin 342 lira idari para ve 60 gün süreyle trafikten men edilme cezalarını, delil eksikliği nedeniyle iptal etti.

Aracı bağlanan ve emniyet ekiplerince ceza uygulanan TAG sürücüsü B.B. tarafından açılan davada, Antalya 2. İdare Mahkemesinin sürücüyü haklı bulurken, söz konusu kararla TAG sürücüsünün ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yaptığı iddiası geçersiz hale geldi.

Mahkeme kararında, "polis ekiplerince tutulan tutanağın tek taraflı ve dayanaksız olduğu, TAG sürücüsünün ticari maksatla yolcu taşıdığına dair delil bulunmadığı ve bunun sadece kolluk beyanından kaynakladığı, dolayısıyla emniyet tarafından tutulan tutanakla kesilen cezanın hukuka aykırı olduğu" bildirildi.​​​​​​​

Kaynak: AA

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