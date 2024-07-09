Mahkeme Stajda 'Başörtüsü' Engeline Acımadı! Okul Müdürüne Hapis Cezası

İstanbul Kağıthane'de 2022 yılında meydana gelen olayda; bir vakıf üniversitesinin 'psikoloji danışmanlık ve rehberlik' bölümünde okuyan Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için bir koleje yönlendirildi. Kolej müdürü i Özlem Öztoprak, Akbulut'a 'okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını' söyledi. Akbulut, staj yapmak istiyorsa başörtüsünü çıkarmasının gerektiğini söyleyen okul müdürü hakkında şikayette bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Öztoprak hakkında, 'Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

3 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Akbulut'un başörtüsü nedeniyle staja alınmamasına ilişkin görülen davada karar çıktı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Sanık Akbulut'un avukatı Talha Demir, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Özlem Öztoprak'ın avukatı ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanık Özlem Öztoprak hakkında, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: DHA