Tarihteki En Büyük Sızıntı! Uzmanlar Uyardı: Şifrelerinizi Hemen Değiştirin

Bir bilgisayar korsanlığı forumunda "RockYou2024" olarak adlandırılan bu sızıntı, 10 milyara yakın şifreyi düz metin halinde derleyerek paylaştı. Dünya çapındaki sızıntılardan elde edilen yaklaşık 10 milyar parolanın yer aldığı veri seti 45 cigabayt büyüklüğünde.

Siber uzmanlar, bir bilgisayar korsanının milyarlarca giriş bilgisini bilgisayara yüklemesinin ardından insanları acilen şifrelerini güncellemeleri konusunda uyardı.

Sızıntıyı ortaya çıkaran araştırmacılar, bu bilginin bilgisayar korsanlarının çevrimiçi ve çevrimdışı servisler, çevrimiçi kameralar ve endüstriyel donanımlar dahil olmak üzere sıkı güvenlik yazılımlarıyla korunmayan her türlü sistemi hedef almasına olanak tanıyabileceğini söyledi.