Mahfi Eğilmez: Uygulamayacağımız anayasayı değiştirmenin yararı yok

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın anayasa çıkışına ilişkin olarak "Anayasa değişikliğine değil demokrasiye saygıya, hukukun üstünlüğüne ve bilimsel yöntemleri kabule ihtiyacımız var" dedi.

Mahfi Eğilmez: Uygulamayacağımız anayasayı değiştirmenin yararı yok

İktisatçı Mahfi Eğilmez, iktidar kanadından gelen yeni anayasa çağrıları hakkında, "Uygulamayacağımız anayasayı değiştirmenin yararı yok" yorumunu yaptı.

Eğilmez, son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tüm siyasi partilere yaptığı anayasa çağrısının ardından alevlenen anayasa tartışması konusunda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Anayasayı değiştirmeye değil, anayasayı uygulamaya yönelmek gerek. Uygulamayacağımız anayasayı değiştirmenin yararı yok. Anayasa değişikliğine değil demokrasiye saygıya, hukukun üstünlüğüne ve bilimsel yöntemleri kabule ihtiyacımız var."

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