Lüks Yatta İnsan Kaçakçılığı! Turist Kimliğiyle Kaçırırken Yakalandılar!

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında lüks yatta düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırdığı tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Lüks tekne ile düzensiz göçmenleri turist kimliğiyle yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 organizatör ve 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Lüks Yatta İnsan Kaçakçılığı! Turist Kimliğiyle Kaçırırken Yakalandılar!

Muğla İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin müşterek operasyonu ile Yunanistan’a yasadışı yollardan düzensiz göçmenlerin turist kimliğinde kaçırılacağı bilgisini aldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri belirlenen lüks yatı takibe aldı. Denize açılan lüks yat Marmaris Orhaniye Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lüks yatta yapılan aramada düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör ve yatta 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Lüks Yatta İnsan Kaçakçılığı! Turist Kimliğiyle Kaçırırken Yakalandılar! - Resim : 1

Gözaltına alınan organizatörler işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 44 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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Kaynak: İHA

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