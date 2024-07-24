'Lugano' Suç Örgütüne Operasyon: 7 Kişi Yakalandı, 6'sı Tutuklandı

'Lugano' isimli suç örgütüne operasyon yapıldı. Giresun ve Muğla'da eş zamanlı olarak emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalanmıştı. Bu şüphelilerden 6'sı hakkında tutuklama kararı verildi.

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'Lugano' Suç Örgütüne Operasyon: 7 Kişi Yakalandı, 6'sı Tutuklandı

Giresun'da 'Lugano' suç örgütüne darbe vuruldu. Yapılan operasyonlar sonucunda 6 şüpheli tutuklandı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonla “Lugano” suç örgütü çökertildi.

Giresun'da ve Muğla'da 12 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2'si kadın olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve çok sayıda fişeğin yanı sıra dijital materyaller ve suç unsuru olduğu değerlendirilen dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i kadın olmak üzere 6 şüpheli tutuklanarak Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Giresun Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın huzuru ve düzeni için, toplumun güvenli yaşamını sürdürebilmesi için her türlü yasa dışı oluşuma karşı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz” denildi.

Kaynak: İHA

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