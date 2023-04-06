LÖSEV'den Ramazan kampanyası: 'Önce çocuklar iyileşsin'

Ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketinin ardından bölgeye yardımlarını hızla ulaştırmasının yanı sıra depremzedelere barınma ve ücretsiz tedavi imkânı sunan Lösemili Çocuklar Sağlık Ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), “Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi güldürmek ibadetlerin en güzelidir” inancıyla, her yıl on binlerce ailenin sofrasına bereket taşıyor.

LÖSEV’in ‘Koli Koli Mutluluk’ buluşmalarında Türkiye’nin dört bir yanından 6 milyonu aşkın gönüllüsü, iyileşmiş gençleri ve aile komiteleri ile birlikte “Önce Çocuklar İyileşsin” mottosuyla hazırladığı koliler, 72 bini aşkın lösemi ve kanser hastasına ulaştırılıyor.

25 yıldır Türkiye’nin en güvenilen vakfı olan LÖSEV’in, Ramazan Ayının ilk gününden itibaren içerisinde et ve et ürünlerinden kuru gıdaya kadar bir ailenin ihtiyaç duyabileceği çok sayıda gıda ve hijyen malzemesinden oluşan yardım kolileri, zekat ve fitrelere ihtiyaç duyan kanser hastalarına iletiliyor.

Bağışçılarının her kuruşunun doğru ellere ulaştırılması için titizlikle çalışan LÖSEV, sağlıklı ve kaliteli gıda paketlerini lösemili çocuklar ile yetişkin kanser hastalarının evlerine teslim ediyor.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA "KOLİ KOLİ MUTLULUK"

Sağlıklı, kaliteli, doğal ve her bütçeye uygun LÖSEV Ramazan gıda paketlerinden sipariş vererek, Ramazan Ayı’nda ihtiyacı olan lösemili çocuklar ile kanser hastalarına ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz.

* Acil Yardım Paketi

* Orta Aile Paketi

* Büyük Aile Paketi

* Mutlu Aile Paketi

* Sevgi Dolu Geniş Aile Paketi

Sizler de Ramazan Ayı’nda Türkiye’deki bütün banka şubelerinin bağış ekranlarından, ülkemizin her köşesindeki PTT şubelerinden, LÖSEV Ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, , tüm faturalı hatlardan 3406’ya BAGIS ya da 1998’e FİTRE yazıp bir SMS göndererek bağışınızı gerçekleştirebilir, bilgi almak için 0312 447 06 60 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgiye https://www.losev.org.tr/bagis/Ramazan.html linkinden ulaşabilir, yardımlarınızı iletebilirsiniz.

LÖSEV, devlet desteği olmadan kamu yararına çalışan bir vakıf statüsündedir.