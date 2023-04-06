Gülben Ergen, hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Gülben Ergen yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle hastanede tedavi altına alındı.

Durumunun iyi olduğunu ve hayranlarıyla planladığı etkinlikte bulunacağını belirten Ergen, hastane odasından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcıyı eski eşi Mustafa Erdoğan ve oğulları Atlas, Ares ve Güney’in yalnız bırakmadı.

Ergen paylaşımında şunları söyledi:

“İyileşme yolunda hızla ilerleyen bir annenin hastane odasından bildiriyorum. Haftalardır acıyı en derinden hissedip, yaşayıp, görüp, içselleştiren, onu kabullenen, ve onunla mücadele eden ruhum elbette sonunda bedenimi devirmeyi başardı. İyi ki de başardı da durabildim. Ya da yavaşlama hakkı tanıyabildim kendime diyelim. Durmak yok yola devam. İçimdeki tüm yaraları, olgunlukla dayanıklılığa dönüştürme yolunda bir sürü güzellikler var tabii ki. Neler mi? 7 Nisan’da yeni şarkımız #engüzelmisafir sizin oluyor. @gulbenergenfanclub ile geleneksel #iftar buluşmamız bu cumartesi akşamı. 23 Nisan’a kadar #Diyarbakır #Adana #Gazinantep #Adiyaman @cocuklargulsundiye Anaokullarımızın temel atımları, çelik konstrüksiyon dikimleri başlıyor.”