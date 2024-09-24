Liseli Bedirhan 2 Gün Önce Sırra Kadem Bastı! Çalışmalar O Bölgeye Yoğunlaştı

22 Eylül'de, Muş’ta evinden çıkıp bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki lise öğrencisi Bedirhan Bingöl, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranıyor. Ekipler çalışmalarını baraj gölünde yoğunlaştırdı.

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Liseli Bedirhan 2 Gün Önce Sırra Kadem Bastı! Çalışmalar O Bölgeye Yoğunlaştı

Kırıkkale'nin Merkez ilçesine bağlı Elçiler köyünde yaşayan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Bedirhan Bingöl, 22 Eylül tarihinde evine dönerken kayboldu. Genç öğrencinin telefonuna ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından, AFAD ve jandarma ekipleri, harekete geçerek arama çalışmalarına başladı.

Bedirhan Bingöl’ün son görüldüğü an, Bostankent İmam Hatip Ortaokulu'nun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde tespit edildi. Ekipler, Elçiler köyü ve çevresindeki alanlarda kapsamlı arama faaliyetleri gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında, Bedirhan’a ait olduğu düşünülen bir mont, Alparslan-1 Barajı kıyısında bulundu. Bu gelişmenin ardından, arama çalışmaları baraj gölünde yoğunlaştırıldı.

Kaynak: DHA

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