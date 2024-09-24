TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi'ne Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi'ne ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi'ne Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, Moskova'da Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Kurtulmuş, Federal Meclis Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

Yozgat'ta Araması Bulunan Şahıslar Kıskıvrak Yakalandı Yozgat'ta Araması Bulunan Şahıslar Kıskıvrak Yakalandı
2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu! 2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu!
Dev Market Zincirinin Şubeleri Kapatılıyor! Binlerce Kişi Ziyaret Ediyordu Dev Market Zincirinin Şubeleri Kapatılıyor! Binlerce Kişi Ziyaret Ediyordu
Muğla'da Zabıta Ekiplerinden Kantin Denetimi Muğla'da Zabıta Ekiplerinden Kantin Denetimi