LGBTİ+ Hakları Aktivisti İris Mozalar Tahliye Edildi

LGBTİ+ aktivisti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi İris Mozalar, Kayseri'de Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırılmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşımları gerekçe gösterilerek 11 Temmuz Perşembe günü tutuklanmıştı.

TİP İstanbul İl Örgütü, Mozalar'ın tahliye edildiğini duyurdu.

TİP İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada "Yoldaşımız İris serbest bırakıldı! Ülkemizi nefret ve düşmanlığın değil barış ve kardeşliğin ülkesi yapma mücadelemize devam edeceğiz. İris'i almaya gidiyoruz" denildi.