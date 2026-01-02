Labubu'dan Sonra Şimdi de Monchhichi Çılgınlığı! Fiyatı Dudak Uçuklattı, Daha da Pahalanacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geride bıraktığımız yıla damgasını vuran kültürel fenomenlerden biri de, Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından tasarlanan Labubu figürleri oldu. Başta Z kuşağı ve genç yetişkinler olmak üzere tüm dünyada bir trende dönüşen ve modern tüketim kültürünün simgesi olan Labubu figürlerinin arkasından şimdi de yeni bir trend doğdu.

MONCHHİCHİ NEDİR?

Japon yapımı Monchhichi bebekler Asya başta olmak üzere tüm dünyada gündem olurken; ilk kez 1974 yılında Japonya merkezli Sekiguchi firması tarafından dünyaya tanıtılan Monchhichi'nin, aslında yarı maymun yarı bebek görünümüyle dikkat çeken özgün bir karakter olduğu belirtiliyor.

Yumuşak tüylü bir gövdeye, plastik bir yüze ve ele sahip olan bu figür, özellikle parmağını emebilen karakteristik yapısıyla hafızalara kazınmıştı. Adı, Fransızca "mon" (benim) ve Japonca bebeklerin emzik emme sesini çağrıştıran "chhichi" kelimelerinin birleşiminden gelen bu figürler, son dönemde retro ve nostalji akımlarının güçlenmesiyle beraber hem koleksiyoncuların hem de yeni nesil çocukların yeniden gözdesi haline geldi.

DAHA DA PAHALANACAK

Bugün sadece bir oyuncak olmanın ötesinde; anahtarlıklardan çanta charmlarına hatta çizgi filmlere kadar geniş bir yelpazede obje olarak varlığını sürdürüyor. Türkiye'de de yavaş yavaş trend olan bu figürler şimdilik 1000-1200 lira aralığında satılıyor. Sektör yetkilileri ise popülerliğin artmasıyla bu fiyatların yakın zamanda birlikte daha da yükseleceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi