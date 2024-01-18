Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den 09.00 seferlerinin iptal edildiği, tarifedeki diğer tüm seferin saatinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği, planlı diğer tüm seferlerin yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA