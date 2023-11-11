Kuzey Ege'de deniz seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

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Kuzey Ege'de deniz seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bugün bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattı seferlerinin tamamı gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: AA

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Ege Denizi Çanakkale
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