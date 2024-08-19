Kurum'dan Hatay'da Rezerv Alan Açıklaması: 'Her Şeyi Yıkacağız Diye Bir Şey Yok'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentler arasında yer alan Hatay’daki esnaf ziyaretinde, "Projeye engel bir durum yoksa sağlam binayı koruyoruz. Alan rezerv alan içinde de olsa her şeyi yıkacağız diye bir şey yok. Projeye engel değilse yıkmayacağız. Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız" ifadelerini kullandı. Kurum, Tarihi Uzun Çarşı’nın yeniden inşası için de ihalenin 15 Eylül’de imzalanacağını duyurdu.

Hatay’da incelemelerde bulunan Kurum depremde ağır hasar gören Tarihi Uzun Çarşı’yı dolaşarak, esnafla bir araya geldi. Kuyumcular Çarşısı’nda da incelemeler yapan Kurum, kentin sembollerinden olan ve depremde tamamen yıkılan Habib-i Neccar Camii’nin restorasyon çalışmalarıyla ilgili proje yetkililerinden bilgi aldı.

UZUN ÇARŞI İÇİN İMZALAR ATILIYOR

Bakan Kurum, 15 Eylül’de çarşının yeniden inşası için ihale imzalanacağını açıkladı. Kurum, esnaftan bu tarihe kadar Valilik koordinesinde işyerlerinden taşınmalarını isteyerek, "Bizler 15 Eylül 2024’e kadar burayı boşaltacağız, o tarihte ihalemizi yapacağız. Burada inşaat çalışmalarına girişeceğiz. Ayın 15’ine kadar da Vali Bey sizi taşıyacak. Bir taraftan eski binalar olduğu için yıkımları yapacağız. İnşallah yan tarafla birlikte bir bütün halinde burayı hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz" dedi.

'HER ŞEYİ YIKACAĞIZ DİYE BİR ŞEY YOK'

Bir vatandaş Bakan Kurum'a ''rezerv alana'' ilişkin soru sordu. Kurum, rezerv alanlarda bulunan hasarsız binalarla ilgili, "Projeye engel bir durum yoksa sağlam binayı koruyoruz. Alan rezerv alan içinde de olsa 'her şeyi yıkacağız' diye bir şey yok. Projeye engel değilse yıkmayacağız. Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız" diye konuştu.