Kurban Bayramı'nda tatlılara dikkat: Sağlığınızla oynamayın

Bayramların vazgeçilmezi olan tatlı geleneği günümüzde de sürdürülüyor. Özellikle Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, ülke genelinde olduğu gibi Sakarya’da da tatlı üretimi yapılan dükkan ve imalathanelerde hazırlıklar devam ediyor.

Tatlı çeşitleri tezgahlarda yerini alırken, ustalarda gelen siparişleri yetiştirmek için çalışıyor. Antep fıstıklı baklavanın kilosu 300 liradan, cevizli baklava ise kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Tatlıcı Özcan Kocaman ise evlerine tatlı götürecek vatandaşları kalitesiz tatlı almamaları hususunda uyararak, baklava yapımında kullanılan malzemelerin önemine vurgu yaptı.

"SAĞLIĞINIZLA OYNAMAYIN"

Siparişlerde geçtiğimiz senelere göre çok yoğunluk yaşanmadığını söyleyen Özcan Kocaman, "Şu an siparişler çok yoğun değil ama şükür siparişimiz oluyor. Her zamanki gibi rutin bir ayarı var. Geçen sene 150 liraydı, bu sene 200 TL oldu fiyatlar. Geçen sene biraz daha yoğundu, bu sefer biraz daha düşük oldu. Geçen sene fiyatlarımız uygundu, biraz daha rağbet vardı. Bu sene artan maliyetlerden dolayı fiyatlar biraz daha yüksek olduğu için maalesef biraz azaldı işlerimiz. Sürekli de zam gelmekte. Fiyatlar daha uygunken tepsi tepsi satıyorduk, artan maliyetlerden dolayı bu sene işlerimiz biraz daha yavaşladı" dedi.

"İNSANLAR CEVİZLİYE BİRAZ DAHA FAZLA RAĞBET GÖSTERİYOR"

Fiyatlardan bahseden Kocaman, "Antep fıstıklı baklavanın kilosu 300 TL. Malum fıstığın kilosu çok yüksek, bunun için fıstıklı baklava biraz daha pahalı. Biz kendi dükkanımızda fiyatları çok fazla yükseltmedik. Fıstıklıya nazaran cevizli biraz daha uygun onun kilosu ise 200 TL. Tabii insanlar cevizliye biraz daha fazla rağbet gösteriyor. Bu fiyatlardan aşağı baklava mümkünse almayın. Çünkü merdiven altı oluyor. Sağlığınızla oynamayın. Hijyen kurallarına dikkat eden, güzel bir dükkandan tatlı alarak yiyebilirsiniz. 50-100 lira daha fazla verin ama en iyisini yiyin" diye konuştu.

"ALDIKLARI YERİN GÜZEL VE HİJYEN İÇERİSİNDE OLMASI GEREKİYOR"

Tatlı alınırken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Kocaman, "Vatandaşların tatlı aldıkları iş yerinin güzel ve hijyen içerisinde olması gerekiyor. İnsanlar tatlıyı alırken imalatını görmesi gerekiyor. Normal baklava yağımız var, sade yağla karıştırıyoruz. O şekil yapıyoruz. Şerbeti de normal şeker herhangi bir katkı maddesi yoktur. Çünkü tatlı yediğiniz zaman midenin yanmaması gerekiyor. İnsanlarda ne olursa olsun ’Glikoz var mı’ alışkanlığı var. Aslında hiç kimse kolay kolay glikoz kullanmaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA