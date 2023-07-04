İstanbul’da bayramda çöp yığınları oluştu

İstanbul’da kalan vatandaşlar da mesire alanları, göl ve deniz kıyılarına giderek zaman geçirdi. Tatilin son bulmasının ardından Arnavutköy’de Sazlıbosna Gölü ve kıyısında piknikçilerin ardından çöp yığını kaldı.

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İstanbul’da bayramda çöp yığınları oluştu

9 günlük Kurban Bayramı tatilini bazı vatandaşlar tatil beldeleri ve bölgelerinde değerlendirirken, bazı vatandaşlar ise İstanbul’da bulunan mesire alanları, göl ve deniz kıyılarına gitmeyi tercih etti.

Bayram tatilinin son bulmasının ardından Sazlıbosna Gölü ve çevresinde piknikçilerin ardında bıraktığı alkol şişeleri, plastik atıklar, mangal çöpleri göl kıyısını adeta çöplüğe çevirdi.

Öte yandan Sazlıbosna Gölü ve çevresi dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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